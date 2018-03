Ballando, Milly Carlucci: “Quest’anno conduce un robot”

Tutto pronto per la prossima edizione di "Ballando con le stelle", in partenza il prossimo 10 marzo in prima serata su Rai 1. Al timone, come sempre, la padrona di casa Milly Carlucci, che in queste settimane sta svelando a poco a poco tutti i componenti del cast.

Oltre a tutte le novità e ai nomi di ballerini e concorrenti, Milly svela per la prima volta al settimanale 'Spy' anche l'identità del terzo conduttore (oltre alla Carlucci e a Paolo Belli), il robot Robozao, che canterà e ballerà.

«Questa edizione di “Ballando con le stelle” sarà straordinaria e la voglio dedicare al mio amico appena scomparso Bibi Ballandi al quale sarà intitolato il Teatro delle Vittorie, il tempio del varietà», aggiunge la Carlucci, in edicola venerdì 3 marzo. «Bibi Ballandi non era semplicemente il mio produttore, era un amico, un uomo che sapeva sempre vedere oltre. Il suo essere precursore nel mondo dello spettacolo lo ha reso unico, ecco perché stiamo lavorando tutti affinché sia alla sua altezza. Un'edizione straordinaria. Spero sia fiero di noi».