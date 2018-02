Ballando con le stelle, Stefania Rocca nel cast

Il cast di Ballando con le stelle 2018 si arricchisce del nome di Stefania Rocca, attrice torinese conosciuta al grande pubblico per la sua recitazione in film e serie tv di successo (l’ultima ‘Di padre in figlia’ in onda su Rai Uno lo scorso maggio).

L’annuncio è stato trasmesso ieri durante la puntata de ‘L’Eredità’ che, essendo registrata, non è stata intaccata dalla notizia improvvisa della morte di Bibi Ballandi che ha fatto inevitabilmente mutare il tour del ‘Ballando day’ in diretta di Milly Carlucci nei vari programmi Rai.

La presenza di Stefania Rocca tra i partecipanti del talent di ballo che mette alla prova i vip, ne arricchisce molto l’edizione, considerando che l’attrice, vincitrice di due David di Donatello e attualmente nelle sale con il film ‘Sono Tornato’, non si concede facilmente a programmi televisivi.

Ballando con le stelle, il cast

Stefania Rocca si aggiunge ai due nomi ufficiali del cast, ovvero Nathalie Guetta, la perpetua Natalina della fiction di successo Don Matteo e sorella del dj David Guetta, e il surfista Francisco Porcella.

In attesa che lo staff comunichi le modalità con cui intenderà annunciare gli altri nomi del cast, si sa solo che il proghramma partirà il 10 marzo.