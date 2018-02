Ballando con le stelle, Stefania Rocca concorrente: scheda e foto

Dopo aver dato ampiamente prova del talento come attrice, adesso Stefania Rocca si mette in gioco per dimostrare di essere anche una brava ballerina nel corso del talent ‘Ballando con le stelle’ su Rai Uno.

Stefania Rocca, carriera e vita privata

Torinese, classe 1971, nel corso della sua carriera l’attrice ha ricevuto, tra i vari riconoscimenti, due nomination al David di Donatello (‘Casomai’ e ‘La bestia nel cuore’).

L’esordio al cinema è con il film “Poliziotti” di Giulio Base, ma il successo arriva nel 1997 grazie al ruolo di Naima, la ragazza dai capelli blu nel film Nirvana di Gabriele Salvatores.

A partire dal 2008 è la protagonista della serie tv di Rai1, ‘Tutti Pazzi per Amore’, poi è la volta di ‘Una grande famiglia’ e della fiction “Edda Ciano e il Comunista”. A maggio 2017 è stata protagonista della fiction di successo ‘Di padre in figlia’.

Dal 2005 è compagna dell'imprenditore Carlo Capasa da cui ha avuto due figli: Leone Ariele, nato nel 2007 e Zeno nato nel 2010.