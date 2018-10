Ballando con le stelle 2019, tutte le anticipazioni: Selvaggia ci sarà?

Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, iniziando a parlare di Ballando con le stelle 2019 (programma ormai arrivato alla 13esima edizione).

Da giorni gira voce che Selvaggia Lucarelli non ci sarà in giuria, c’è chi dice che Maria De Filippi le stia facendo la corte per averla come giurata al serale di Amici, ma Milly Carlucci non conferma, né smentisce e a DiPiù si limita a dire: “I contratti devono ancora essere firmati. Ma Selvaggia è nel mio cuore: ha dato ‘pepe’ al programma”.

Se il nome di Selvaggia Lucarelli non è certo, un appello ben chiaro, tempo fa, era arrivato a Milly da parte di Giovanni Ciacci. Lo stylist di Detto Fatto, dopo essersi messo alla prova come aspirante ballerino – in coppia con Raimondo Todaro – nella scorsa edizione di Ballando, aveva chiesto alla Carlucci: “Milly, fammi fare il giudice”.

La Carlucci non ci ha pensato due volte, ma nel dirgli un secco no. Non perché nutra antipatia per lo stylist, tutt'altro, ma perché Ciacci deve ancora lavorare e, come la conduttrice ha detto "ancora sudare sulla pista da ballo”.

Per ora, comunque, Ciacci tornerà a Ballando on the road, in partenza dal prossimo 3 novembre, e ballerà con Samantha Togni. Se sorprenderà Milly Carlucci potrebbe farle cambiare idea, magari per il 2020.