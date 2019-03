Ballando con le stelle 2019: cast, notizie e anticipazioni

‘Ballando con le stelle’ è pronto a ripartire con la 14esima edizione e intrattenere il pubblico di Rai Uno nella prima serata del sabato sera.

Alla conduzione del dance show che vede vip italiani e stranieri cimentarsi in una gara di ballo lunga circa dieci settimane, c’è sempre lei, Milly Carlucci, storica padrona di casa di un programma che è ormai un must dei palinsesti televisivi dell’azienda di viale Mazzini, adattamento italiano del talent show britannico della BBC Strictly Come Dancing.

Ballando con le stelle 2019, le news

La data di esordio del 30 marzo di Ballando con le stelle 2019 è stata ufficializzata da Milly Carlucci in un'intervista al Fatto Quotidiano e sarà caratterizzata dalla leggerezza.

“La televisione troppo spesso genera mostri o ci martella con notizie preoccupanti e allarmanti, per non parlare dei problemi concreti che viviamo tutti i giorni, dal mutuo in poi”, ha spiegato Milly Carlucci: “Io nel 2019 vorrei regalare un anno spensierato ai telespettatori con un’edizione di Ballando con le stelle leggera e divertente. Stiamo lavorando sul cast”, ha anticipato qualche tempo fa la conduttrice.

Ballando con le stelle, il cast

E a proposito di cast, il nome dei concorrenti in gara a ‘Ballando con le stelle 2019’ restano ancora top secret, ma le voci sui probabili nomi serpeggiano numerose.

L’ex senatore Antonio Razzi, Milena Vukotic e Manuela Arcuri, Elisa Isoardi, sono solo alcuni dei nomi dei presunti ballerini pronti a cimentarsi sulla pista da ballo più famosa di Rai Uno. A questi, nelle ultime ore, si sono aggiunti quelli di Ivana Mrazova, Patrizia Rossetti e gli attori Ettore Bassi, Maurizio Mattioli e Sandra Milo.

Possibile la presenza anche dell'ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos in ambienti Rai, potrebbe essere proprio la De Girolamo il misterioso ’asso nella manica’ della trasmissione del sabato sera (partenza 30 marzo) che peraltro vede confermati i giudici della scorsa stagione, ovvero Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Paolo Belli.

Ballando con le stelle 2019, i giudici

La certezza è che la giuria a cui il pubblico è ormai affezionato è stata completamente confermata: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli sono, anche quest’anno, i giudici che alzano palette e danno i loro giudizi alle esibizioni dei concorrenti. Al momento non è ancora noto il nome di chi prenderà il posto del compianto Sandro Mayer, altro popolare protagonista del programma scomparso lo scorso novembre.

Ballando le stelle 2019, i ballerini

Salvi colpi di scena, anche il parterre di ballerini che affiancano i vip dovrebbe essere confermato anche quest’anno.

Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Ekaterina Vaganova, Maykel Fonts, Marcello Nuzio, Stefano Oradei, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro sono i maestri che guidano i concorrenti verso la meta finale.

Immancabile la presenza sempre diversa, puntata dopo puntata, del ‘Ballerino per una notte’, personaggio del mondo dello spettacolo italiano o straniero che si esibisce per una puntata. Il punteggio ottenuto dal giudizio della giuria presente in studio migliora la posizione in classifica di una delle coppie in gara.