Ballando con le stelle 2019: Milly ha scelto il primo concorrente?

Ballando con le stelle: chi è il primo concorrente dell'edizione 2019?

Sembra proprio che la Rai sia già proiettata al prossimo inverno. Non solo Sanremo 2019: nelle ultime ore iniziano a girare le prime voci anche sulla futura edizione di Ballando con le Stelle. E, stando a quanto riportato dal settimanale Spy, potrebbe già esserci il nome del primo concorrente in gara. Di chi si tratta?

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a calcare il palco di Ballando per prima, potrebbe essere la bella Ivana Mrazova. La modella, che ha partecipato all’ultima edizione del Gf Vip e che ora è al centro del gossip per la sua relazione con Luca Onestini, sembra stia facendo carte false per entrare nella rosa dei ballerini amatoriali.

C’è anche chi, sul web, fa il nome di Cicciolina. Ma da Milly Carlucci e dalla produzione dello show danzante, per il momento, non trapela nulla. Bisognerà certamente attendere qualche mese, ancora, per conoscere dettagli in più sulla squadra di Ballando con le stelle 2019. Sempre che, Ivana Mrazova non ci sveli qualcosa prima.