Ballando con le stelle 2020: concorrenti, giuria, notizie sul dance show di Rai1

Lavori in corso per la 15esima edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno eccezionalmente a settembre dopo il rinvio causato dall’emergenza coronavirus scoppiata a ridosso del consueto esordio nel periodo di marzo. La data di inizio del dance show condotto da Milly Carlucci dovrebbe essere sabato 12 settembre, giorno del debutto in pista dei 13 concorrenti che comporranno un cast che promette scintille quanto a performance danzanti e guizzi di spettacolo propri di un programma che è ormai un cult della tv italiana.

Ballando con le stelle 2020, i concorrenti

Mancano ancora le presentazioni ufficiali dei personaggi del mondo della tv, del cinema e della politica che si cimenteranno nella gara di Ballando con le stelle 2020. Tuttavia, i nomi dei tredici protagonisti si fanno largo nel tempo che separa i preparativi (le prove dovrebbero iniziare il 18 agosto) dall’inizio dello show e sono i seguenti:

- Alessandra Musssolini a Ballando con le stelle 2020

La deputata, ex senatrice, nipote di Benito Mussolini e figlia di Maria Scicolone (sorella di Sofia Loren) è un personaggio televisivo ultimamente molto presente nelle reti Mediaset

- Elisa Isoardi a Ballando con le stelle 2020

La ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ aveva già espresso la sua intenzione di partecipare al talent di Rai1, sebbene abbia dichiarato di non essere particolarmente portata per la danza. Ha partecipato al programma come "ballerina per una notte" in coppia con Samuel Peron

- Costantino Della Gherardesca a Ballando con le stelle 2020

"Per intrattenervi, per farvi sorridere con me, o volendo anche ridere di me, farò il ballerino nel leggendario programma di Milly Carlucci”; ha dichiarato il conduttore si Pechinbo Express: “Ovviamente organizzerò per voi dei balletti epocali, dove raggiungeremo nuove frontiere televisive, senza alcuna vergogna".

- Tullio Solenghi a Ballando con le stelle 2020

L’attore ha fatto parte del leggendario Trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini. Di recente ha partecipato al programma ‘Tale e Quale show’ di Carlo Conti.

- Lina Sastri a Ballando con le stelle 2020

La cantante e attrice partenopea è vincitrice di due David di Donatello nel 1984 e nel 1987, per i film "Mi manda Picone" di Nanni Loy e "Segreti segreti" di Bertolucci. E’ tra le più grandi interpreti italiane con una ricca carriera che ha spaziato tra cinema, teatro e fiction tv.

- Paolo Conticini a Ballando con le stelle 2020

L’attore ha interpretato diversi film accanto a Christian De Sica. A teatro è stato tra i protagonisti del musical Full Monty. Di recente in tv ha dato prova di una certa inclinazione al canto nel programma di Rai1 Tale e quale Show.

- Ninetto Davoli a Ballando con le stelle 2020

E’ uno degli attori più noti del cinema degli Anni Settanta e Ottanta, iniziato dal regista da Pierpaolo Pasolini che lo scelse come interprete nel fil ‘Il Vangelo secondo Matteo’ e ‘Uccellacci uccellini’. In tv ha recitato in diverse fiction, come "È arrivata la felicità" con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria.

- Vittoria Schisano a Ballando con le stelle 2020

L'attrice aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando si chiamava ancora Giuseppe. Nel corso degli anni ha deciso di intraprendere un percorso per il cambio di sesso per il quale si è sottoposta a 4 delicatissime operazioni. Attualmente è presente nel cast della soap di Rai3 Un posto al Sole, la nota soap opera di Rai3.

- Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle 2020

La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano, conduttrice, attrice e anche cantante, ha partecipato a diverse trasmissioni di Rai e reti Mediaset. Ha partecipato al Festival di Sanremo e nel film ‘La Passione di Cristo’ del 2004 di Mel Gibson, ha interpretato Satana.

- Gilles Rocca concorrente a Ballando con le stelle 2020

L’attore è comparso in varie fiction televisive, anche di successo, dove ha ricoperto piccoli ruoli.

- Antonio Maria Catalani a Ballando con le stelle 2020

Nome d'arte Holaf, è un pittore conosciuto nel mondo dell'arte

- Daniele Scardina a Ballando con le stelle 2020

Noto anche come ‘King Toretto’, il nome del pugile è finito recentemente al centrro delle cronache rosa per la sua storia d’amore con Diletta Leotta. E’ campione dei Pesi medi, e a partire dai 21 anni ha ottenuto svariati riconoscimenti in questo sport.

- Barbara Bouchet la prima concorrente ufficiale

L'attrice francese, naturalizzata italiana e madre di uno degli chef più famosi della tv, Alessandro Borghese, è stata una protagonista assoluta del cinema italiano negli anni 70.

La giuria di Ballando con le stelle 2020

Confermatissimi i giudici che da anni siedono dietro la scrivania di Ballando con le stelle: sono sempre Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, capitanati dalla presidentessa Carolyn Smith, a giudicare anche quest’anno le esibizioni dei concorrenti in gara.

I ballerini di Ballando con le stelle 2020

Squadra che vince non si cambia neppure dal fronte ballerini professionisti, a eccezione di Samantha Togni che a partire da quest’anno non fa più parte del programma del quale era volto sin dalla prima edizione. Ritroveremo, allora, Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando.