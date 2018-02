Ballando con le stelle, Amedeo Minghi nel cast

I nomi ufficiali arrivano alla spicciolata, ma le indiscrezioni dilagano. Tra le ultime Amedeo Minghi. Secondo quanto riporta Funweek, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, che partirà sabato 10 marzo su Rai 1, ci sarà anche il cantante.

Amante del musical, per Minghi non sarà così difficile indossare i panni del ballerino, anche se dovrà comunque fare passi da gigante come i suoi compagni d'avventura.

Il nome di Amedeo Minghi si aggiunge a quelli già confermati di Stefania Rocca, Nathalie Guetta e Francisco Porcella, e ai papabili svelati negli ultimi giorni, tra cui Don Diamont, Giovanni Ciacci, Eleonora Giorgi, Cesare Bocci e Gessica Notaro. Sulla giuria, invece, non sembrano esserci novità. Anche quest'anno l'insindacabile giudizio sarà affidato a Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.