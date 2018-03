"Ballando con le stelle" chiama la D'Urso, lei risponde: "Mi hanno autorizzato"

Si allena alla sbarra ogni mattina, alle 7 in punto, e il suo fisico scolpito e marmoreo, oltre che di un'alimentazione sana, è merito anche della danza classica, una delle sue più grandi passioni.

E perché non fare qualche pirouettes sulla pista da ballo più famosa della tv italiana? L'invito è arrivato e lei un pensierino ce lo fa. A convocare Barbara D'Urso a "Ballando con le stelle" è Milly Carlucci in persona, che con l'ospitata di Carmelita si riscatterebbe dall'insana pensata di chiamare Silvan come ballerino per una notte della seconda puntata.

"L'invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato - ha fatto sapere la D'Urso a Tv Sorrisi e Canzoni - Tutti sanno che la danza è una mia grande passione... Vedremo".