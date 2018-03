Frizzi, Milly Carlucci: “Ballando ci sarà. Giorni difficili, lo facciamo per l'azienda”

"Pian piano ci siamo messi in moto. Ieri ci siamo domandati come fare per tornare in onda, ma ci sono obblighi aziendali. 'Ballando' è un lavoro che facciamo per l'azienda, non un passatempo nè un divertimento. Quindi saremo in onda compatti con tutti i nostri umani sentimenti ma anche con la tenerezza di Fabrizio che ci accompagna". Così in un video postato sui social nella serata di ieri, Milly Carlucci conferma che "Ballando con le Stelle" sarà in onda nella serata di domani, sabato 31 marzo. Una scelta più aziendale che della conduttrice stessa, ancora scossa dalla scomparsa del collega ed amico Fabrizio Frizzi, morto nella notte del 26 marzo all'età di 60 anni.

"Ieri è stata una giornata davvero difficile da passare qui. Con il dolore delle squadre Rai che hanno lavorato per tanti anni con Fabrizio. Tutti, anche miei compagni di lavoro hanno qualcosa da raccontare della loro vita insieme a Fabrizio", ha proseguito Milly nel messaggio. Ma la gara continua, "The Show must go on" sembra essere il messaggio. E ospiti della puntata di domani saranno Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales, cui spetterà il compito di tornare a far sorridere il pubblico dopo il dramma.



Solo ieri, la presentatrice parlava così al Corriere della Sera: "Se mi si chiede cosa vorrei, rispondo che vorrei stare nel mio angolo e poter piangere. Purtroppo è l’azienda che decide e io farò quello che mi chiederanno".