La Russia oscura Ciacci a Ballando: "Hanno mandato la pubblicità durante l'esibizione"

Tra le novità di questa edizione di "Ballando con le stelle", partita sabato scorso, la Same Sex Dance, disciplina che consiste nello scambiarsi la guida tra due ballerini dello stesso sesso. A sdoganarla in prima serata Rai 1 Giovanni Ciacci, in coppia con Raimondo Todaro.

Una decisione che ha fatto traballare dalla sedia Mario Adinolfi, firmatario di una lettera indirizzata alla sede Rai di Milano in cui definisce la vicenda "un'operazione vergognosa", ma a quanto pare non solo lui. La polemica sembra aver varcato i confini nazionali, arrivando fino in Russia, come ha fatto sapere l'eccentrico look maker di Detto Fatto.

"In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità", ha tuonato Ciacci ai microfoni di Rtl, gridando alla censura. In Rai, però, tutto tace. A sabato per il secondo "round".