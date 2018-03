"Ballando" e i colossi della De Filippi, Milly Carlucci: "Non siamo in concorrenza"

Sempre la stessa storia, gli ascolti tv. La spada di Damocle di ogni conduttore, anche se sono sempre di meno quelli che lo ammettono. Va bene il buon prodotto, la soddisfazione personale, ma numeri e percentuali, si sa, alla fine hanno sempre l'ultima parola.

A pochi giorni dalla partenza della tredicesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci non sembra spaventata dal confronto - l'ennesimo degli ultimi anni - con i due colossi del sabato sera di Maria De Filippi, "C'è posta per te" prima, per poi concludere con il faccia a faccia con il serale di "Amici".

"Non siamo in concorrenza con nessuno - ha detto senza giri di parole in conferenza stampa - I programmi partono sfalzati, ognuno fa la propria corsa e ha il proprio pubblico. Noi partiamo dal pubblico che ama la danza, cercando poi di arrivare a chiunque. Lo sforzo di essere sorprendenti verso il nostro pubblico è comunque l'obiettivo principale. Il nostro parametro non è il confronto numerico". Se lo dice lei...