Coppia gay a Ballando, Adinolfi lancia la bomba: "Operazione vergognosa, non è naturale"

Si chiama Same Sex Dance ed è una vera e propria disciplina, riconosciuta dalle federazioni di danza, che consiste nello scambiarsi la guida tra due ballerini dello stesso sesso. Per la Rai, invece, è la prima gatta da pelare a poche ore dal via della tredicesima edizione di "Ballando con le stelle".

Quest'anno nel cast una coppia di uomini, Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro, che se da una parte entusiasmano, dall'altra alzano un polverone. A sollevare la polemica Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia, in una lettera inviata alla sede Rai di Milano che definisce questa scelta "un'operazione vergognosa per attirare l'attenzione sul programma", facendo notare come "in prima serata davanti alla tv ci sono i bambini".

"Quella di Ballando è un'operazione ideologica che vuole rappresentare come naturale ciò che naturale non è - si legge nella missiva - E' solo una tassa ideologica pagata alla lobby Lgbt". Poi la beffarda frecciatina: "Sono sposato con una romagnola e in balera mai visti due uomini ballare. Conosco il mondo dei tornei di ballo fino ai livelli internazionali e non sono ammesse coppie di soli uomini". Grattacapi in vista per Milly Carlucci.