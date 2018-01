‘Ballando con le stelle’ torna in daytime: Milly Carlucci ‘sfratta’ Alessandro Greco

Poco più di un mese e una nuova squadra di vip pronta a cimentarsi con balletti e allenamenti scenderà sulla pista di su Rai Uno per la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

A fornire le prime anticipazioni sul programma da anni rivale di quelli, temutissimi, di Maria De Filippi nella prima serata del sabato sera è il sito di Davide Maggio che indica la data d’inizio il 3 marzo 2018 e annuncia una novità.

“Da lunedì 26 febbraio, nella fascia post prandiale, arrivano cinque appuntamenti in daytime che faranno da preludio alla première della tredicesima edizione” si legge sul sito che prospetta lo ’sfratto’ di Alessandro Greco e del suo ‘Zero e Lode’ per far spazio a cinque puntate dello show di Milly Carlucci.

Pronti i giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino; Lucarelli e Zazzaroni assenti per altri impegni. Dopo la settimana di pausa, il conduttore tarantino tornerà regolarmente in onda con il suo game sino al termine della stagione.

Ballando con le stelle, il daytime da lunedì 26 febbraio

Il sito di Maggio informa che le prime quattro puntate avranno ad oggetto i casting per i gruppi che, seppur fuori gara, si esibiscono ogni sabato sera nella sfida parallela a quella dei vip. L’ultima puntata prima del serale, quella di venerdì 2 marzo, dovrebbe essere invece dedicata alla presentazione dei concorrenti famosi che comporranno la squadra di ballerini provetti.