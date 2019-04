Ballando, valanga Lucarelli su Nunzia De Girolamo: la politica incassa

Forse le serve ancora qualche settimana per sciogliersi, o forse la danza non fa proprio per lei, fatto sta che Nunzia De Girolamo ha superato a fatica la seconda puntata di Ballando con le stelle. Il jive eseguito con Raimondo Todaro si è fermato a 14 e la giuria non ha fatto sconti all'ex deputata di Forza Italia.

A scoccare la prima frecciatina, neanche a dirlo, Selvaggia Lucarelli: "L'avvocato no, il politico no, il ballerino evidentemente no. Cosa farai dopo?". Guillermo Mariotto non ci è andato più leggero: "Non aggiungi niente al programma. Sei partenopea, mi aspettavo un piatto tipico, questa invece è una pasta in bianco. Se ti sei lasciata andare come dicono ti do un consiglio, non farlo mai più".

Non sarà una ballerina eccellente, ma ad incassare i colpi è molto brava: "Sono spezzata ma felice - ha risposto sorridente - Vorrei che tutti nella vita aggiungessero qualcosa al loro modo di vivere. Già che non tolgo al programma è una gran cosa".

Volano invece Suor Cristina e Milena Vukotic, super favorite di questa edizione, mentre i gemelli Sampaio vengono eliminati allo spareggio finale con Marzia Roncacci.

