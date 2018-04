Ballando con le stelle: eliminati, ripescati e Terence Hill che non balla

Non c'è tempo da perdere a "Ballando con le stelle" a un passo dai quarti di finale. La puntata di sabato 21 aprile è iniziata subito con il risultato della sfida tra Akash e Amedeo Minghi: il televoto ha premiato - ma di poco (51%) - il modello dagli occhi di ghiaccio e il cantante è stato quindi eliminato, anche se per lui non è ancora detta l'ultima. Nelle prossime puntate c'è sempre la possibilità del ripescaggio, come è accaduto per Cristina Ich a cui però non è andata bene nemmeno stavolta.

La modella, infatti, ha perso nella sfida finale contro Giaro Giarratana, che ha scalzato anche Massimiliano Morra conquistando i quarti di finale.

Ballando con le stelle, le coppie che accedono ai quarti di finale

Cesare Bocci - Alessandra Tripoli

Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro

Giaro Giarratana - Lucrezia Lando

Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina

Gessica Notaro - Stefano Oradei

Akash Kumar - Veera Kinnune

Nathalie Guetta - Simone Di Pasquale

Terence Hill, il (non) ballerino per una notte

Nel bel mezzo della puntata la pista di Ballando si è trasformata in un saloon, con il super ospite Terence Hill che ha dato grande prova di "padellate" - coinvolgendo anche Milly Carlucci - ma è venuto meno al suo "dovere" di ballerino per una notte. L'attore ha infatti preferito sedersi e lasciare spazio sulla pista a Veronica Bitto, sua compagna di set nell'ultimo film "Il mio nome è Thomas", che si è esibita in una coreografia western con Samuel Peron.

Ciacci, il migliore della puntata

La performance migliore, anche se non premiata dalla classifica finale, è stata senza alcun dubbio quella di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro che si sono esibiti in uno straordinario quick step. "Eccezionale" è il commento di Carolyn Smith, e l'eccellenza è confermata dal giudizio del "nemico" della coppia same sex, Ivan Zazzaroni: "La più bella esibizione che avete fatto fino ad adesso". Se hanno convinto pure lui...