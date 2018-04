Ballando con le stelle: la coppia eliminata durante la puntata di sabato 7 aprile

La quarta coppia eliminata dal programma Ballando con le stelle durante la puntata di sabato 7 aprile è quella composta da Cristina Ich e Luca Favilla. I due non hanno "superato la prova" del talent condotto da Milly Carlucci ma non è detta l'ultima parola, possono essere ancora rispescati insieme alle altre coppie che sono state eliminate fino ad ora dal programma in onda su Rai Uno.

Eliminata la coppia Cristina Ich e Luca Favilla

Ha lasciato il programma la coppia composta da Crisitna Ich e Luca Favilla ma la influencer ha lasciato il programma non senza polemiche. Cristina infatti, ha "mandato a quel paese" in lingua inglese gli avvocati di Jessica Notaro (la donna sfregiata con l'acido). E' stata proprio Jessica, infatti, a rispondere dopo la sua esibizione dicendo: "Più mi dite di tacere sulla mia storia, più continuerò a parlarne".

Pace fatta tra Ivan Zazzaroni e la coppia formata da Ciacci-Todaro

La polemica è finita in un abbraccio: è stato questo l'epilogo dei "battibecchi" che si sono succeduti durante le altre puntata di questa edizione di Ballando con le stelle. E' stato così che Ivan Zazzaroni alla fine dell'esibizione della coppia Ciacci-Todaro si è alzato e ha abbracciato i concorrenti. Un abbassamento di pressione per Giovanni Ciacci risolto in brevissimo tempo.