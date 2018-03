Ballando con le stelle 2018: chi è la coppia eliminata della terza serata?

Chi è stato eliminato durante la terza puntata di Ballando con le stelle? Con il trascorrere delle settimane e con gli insegnamenti dei maestri, gli allievi vip diventano sempre più bravi, nonostante questo è necessario fare i conti con la giura che non perdona. Tra i concorrenti in gara al talent condotto da Milly Carlucci, è stata Stefania Rocca, a dover lasciare il programma in onda in prima serata su Rai Uno in coppia con Marcello Nuzio.

A Ballando con le stelle Anastacia

Ballando con le stelle 2018, giunto ormai alla sua 13esima edizione ha visto durante la serata di ieri un ospite di eccezione: a calcare le scene dell’Auditorium del Foro Italico è arrivata Anastacia. La spumeggiante cantautrice statunitense ha vestito i panni di ballerina per una notte. E la sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla giuria.

Ecco la classifica dopo il televoto che ha visto poi l’eliminazione di Stefania Rocca e Marcello Nuzio:

Cesare Bocci – Alessandra Tripoli

Amedeo Minghi – Samanta Togni

Cristina – Luca Favilla

Gessica Notaro – Stefano Oradei

Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina

Akash – Veera Kinnunen

Eleonora Giorgi – Samuel Peron

Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale

Massimiliano Morra – Sara Di Vaira

Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro