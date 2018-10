Ballando con le stelle, Elisa Isoardi nel cast? Milly Carlucci apre le trattative

Lavori in corso per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, programma di punta della Rai che anche per il 2019 promette di schierare in pista una squadra di riguardo di vip provetti ballerini.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi nelle ‘Pillole di Gossip’ a firma di Alberto Dandolo, Milly Carlucci, volto storico e autrice del dance show, sarebbe intenzionata ad avere in trasmissione Elisa Isoardi, neoconduttrice de ‘La prova del cuoco’ che nella veste di ballerina non è mai stata vista dal pubblico.

Elisa Isoardi a 'Ballando con le stelle'

“In Rai si mormora che il sogno di Milly Carlucci sia quello di avere Elisa Isoardi nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle” – si legge sulla rivista 'Oggi' – “La nuova regina di ‘La prova del cuoco’ pare ne sia molto onorata: nutre molta stima nei riguardi dell’inossidabile Milly”.

Tuttavia, ancora incerta risulta la partecipazione della compagna di Salvini al programma, ovvero se potrebbe avere il ruolo di vero e proprio concorrente o si esibirà come ballerina di una notte.

Di certo la possibilità di vedere la Isoardi cimentarsi con le scarpette da ballo non appare così remota: vedremo che sorpresa riuscirà a regalare al suo pubblico e ai fan della conduttrice l’infaticabile Milly.