Ballando, salta la coppia vip per la finale: Milly corre ai ripari

La formula "ex" funziona a Ballando con le stelle. Così Milly Carlucci, per la finalissima di sabato 19 maggio, aveva pensato di invitare un'altra famosa coppia scoppiata. Dopo le performance di Al Bano e Romina e Ivana Trump con il bel Rubicondi, sarebbero dovuti scendere in pista Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

L'ospitata sarebbe saltata, costringendo Milly Carlucci a trovare un altro super ospite in quattro e quattr'otto. Una scelta non facile, considerando i tempi ma anche l'importanza della puntata, eppure secondo le indiscrezioni delle ultime ore non è andata male a Milly, che è riuscita comunque a portare a casa un nome di tutto rispetto.

Ballerina per una notte, sembra, Gina Lollobrigida. 90 anni e spirito da vendere, "la bersagliera" potrebbe essere il vero colpo di scena della finale di Ballando.