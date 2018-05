Ballando, Zazzaroni affonda Ciacci prima della finale: "Quante cazz*** sparate"

Mancano pochi giorni alla finalissima di "Ballando con le stelle", e oltre ad azzardare pronostici si tirano anche le somme di un'edizione senza alcun dubbio di successo, che ha dato del filo da torcere alla "rivale" Maria De Filippi nella sfida degli ascolti del sabato sera.

A tenere banco anche quest'anno - oltre alla gara - le immancabili polemiche e i veleni più o meno velati tra giurati e concorrenti. E se Selvaggia Lucarelli è stata meno provocatoria del solito, ci ha pensato Ivan Zazzaroni a punzecchiare come si deve. "Vittima" del giurato Giovanni Ciacci, praticamente quasi sempre contestato per i motivi più disparati (in alcuni casi anche futili e un po' forzati), a partire dalla "mancanza di senso estetico" della sua same sex dance al fianco di Raimondo Todaro, giudizio che ha alzato un gran polverone dando il via libera al piccato e interminabile botta e risposta tra i due.

E nell'ostinata sfida su chi ha l'ultima parola, Zazzaroni lancia la bomba su Twitter a un passo dall'ultima puntata: "Sabato chiude una delle edizioni di maggio successo di Ballando e mi spiace un sacco. Mi consola il fatto di non leggere più le cazzate sparate nelle interviste da Giovanni Ciacci: impara a ballare nel rispetto della sua libertà eppure non gli riesce di rispettare quella altrui".

La risposta di Ciacci, come al solito, non si è fatta attendere e non manca di ironia. "Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu" canticchia in un video sui social insieme a Todarol, lasciando intendere che il duello finale sarà molto ma molto infuocato.