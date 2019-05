Ballando con le stelle, semifinale: finalisti, eliminati e classifica

‘Ballando con le stelle’ sta per volgere al termine: il sipario sulla 14esima edizione del dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci calerà eccezionalmente venerdì 31 maggio per lasciare posto alla finale di Champions League trasmessa sabato 1° giugno, e solo allora sapremo quale delle sei coppie rimaste in gara sarà la vincitrice. La seconda delle due semifinali settimanali trasmessa ieri, sabato 25 maggio, ha decretato i finalisti al termine di una puntata ricca di esibizioni e sfide per la salvezza.

Ballando con le stelle, semifinale: eliminati Suor Cristina ed Enrico Lo Verso

Il ballottaggio giocato all’inizio della puntata tra Enrico Lo Verso e Suor Cristina ha determinato l’eliminazione di quest’ultima, ma alla fine della puntata anche l'attore ha dovuto dire addio alla vittoria perdendo la sfida con Dani Osvaldo. In seguito, nella prima manche della semifinale si sono esibite le sette coppie rimaste in gara e il ‘voto tecnico’ delle giuria che ha permesso la seguente classifica provvisoria:

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli: 49 punti

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen: 38

Lasse Matberg – Sara di Vaira: 37

Milena Vukotic – Simone Di Pasquale: 35

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina: 35

Nunzia Di Girolamo – Raimondo Todaro: 31

Enrico Lo Verso – Samanta Togni: 31

Ballando con le Stelle, semifinale: il ballo a sorpresa con i parenti

Sorpresa nella seconda manche del programma: a loro insaputa, nel bel mezzo di un ballo in pista con i loro insegnanti, i concorrenti si sono ritrovati ad esibirsi a sorpresa con i parenti. Anche in questo caso, a ognuno di loro è stato attribuito un punteggio: Ettore Bassi ha ballato con i suoi due fratelli (voto 10); Nunzia De Girolamo ha ballato con il padre Nicola (8); Angelo Russo ha ballato con la figlia Leandra (10); Lasse Matberg ha ballato con il fratello minore (10); Milena Vukotic ha ballato con il marito (10); Dani Osvaldo ha ballato con la madre (10); Enrico Lo Verso ha ballato con la moglie (9).

Ballando con le stelle, la classifica finale

Grazie ai cuoricini social e al tesoretto di Alberto Matano, si è stabilita la seguente classifica finale:

Ettore Bassi – Alessandra Tripoli: 79 punti

Milena Vukotic – Simone Di pasquale: 70

Angelo Russo – Anastasia Kuzmina: 70

Lasse Matberg- Sara di Vaira: 62

Nunzia Di Girolamo – Raimondo Todaro: 49

Dani Osvaldo – Veera Kinnunen: 48

Enrico Lo Verso – Samanta Togni: 40

Ballando con le stelle, i finalisti

Finite allo spareggio le ultime due coppie in classifica, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno nettamente superato Enrico Lo Verso e Samanta Togni con l’83% di voti favorevoli: Enrico Lo Verso, dunque, è stato eliminato. I finalisti di Ballando con le stelle che si contendono la vittoria venerdì 31 maggio sono: Milena Vukotic, Angelo Russo, Ettore Bassi, Lasse Matberg, Nunzia Di Girolamo, Dani Osvaldo.