Ballando con le stelle, Nathalie Guetta tra i finalisti. Scoppia la polemica: “E’ ingiusto”

Semifinale condita di polemiche quella di ‘Ballando con le stelle’. La nona puntata andata in onda ieri 5 maggio su Rai Uno ha individuato le sei coppie di ballerini finalisti che si contenderanno la vittoria della 13esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, tra le quali anche quella composta da Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, non apprezzata dai giurati per le capacità dell’attrice.

La polemica è scoppiata quando il giornalista Sandro Mayer ha assegnato il tesoretto di 50 punti maturato dai ballerini per una notte Ivana Trump e Rossano Rubicondi proprio all'attrice francese, ultima in classifica con un punteggio bassissimo (5 punti) totalizzato dai voti dei giurati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Il ‘regalo’ di Sandro Mayer ha fatto scalare la Guetta al secondo posto, con conseguente polemica della giuria.

“So che la giuria non approverà, loro hanno giudicato il ballo, io voglio giudicare lo spettacolo di Ballando. Quello che ne ha fatto di più è stato Nathalie”, si è giustificato il giornalista; “Il gioco è stato divertente nelle prime puntate, ma ora è profondamente ingiusto. Siamo nel ridicolo. Il risultato grida vendetta” ha tuonato Selvaggia Lucarelli, dando inizio ad una serie di commenti stizziti tra i quali anche quelli della maestra Alessandra Tripoli che con Cesare Bocci si è dovuta guadagnare la finale con lo spareggio contro Akash e Veera Kinnunen.

Ballando con le stelle, le coppie in finale

La vittoria della Coppa della 13esima edizione di Ballando con le stelle verrà contesa tra due settimane (sabato il 19 maggio) tra le coppie Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli.

Eliminati Massimiliano Morra e Sara Di Vaira e Akash e Veera Kinnunen.