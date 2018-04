Ballando con le stelle, incidente per Francisco Porcella: "Riuscirò a ballare sabato?"

Edizione movimentata quest’anno per Ballando con le stelle.

Dopo l’incidente stradale di Massimiliano Morra che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi né sulla gara televisiva né sulla sua salute, ora è toccato a Francisco Porcella avvisare i telespettatori che la sua partecipazione nella prossima puntata potrebbe essere a rischio.

Il giovane surfer concorrente del dance show di Rai Uno si è infortunato qualche giorno fa e su Instagram si è mostrato con una vistosa fasciatura.

“Un tempismo proprio perfetto per farmi male” ha scritto Porcella: “Lussazione della clavicola.. almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato?!”.

Lo sportivo ha poi espresso il suo dispiacere per l’accaduto: “Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastasia Kuzmina. Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno”.

Tanti i messaggi di auguri e di pronta guarigione da parte dei fan che sperano si rimetta in sesto al più presto.