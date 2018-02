Ballando con le stelle, Gessica Notaro concorrente: scheda e foto

Nel cast di Ballando con le stelle entra a far parte anche Gessica Notaro, la ragazza romagnola sfregiata con l’acido dal suo ex che nel 2007 fu finalista del concorso di Miss Italia.

“Gessica Notaro, la ragazza che fu sfregiata dal suo ex con l’acido, sarà nel cast di Ballando con le stelle” ha scritto in un post Selvaggia Lucarelli, giurata della trasmissione condotta da Milly Carlucci: “Quello che mi piace e mi è sempre piaciuto di questo programma, è che accoglie sempre storie di riscatto personale, di rinascita, di seconde possibilità attraverso un competizione sana, in cui non c’è spazio per il buco della serratura”.

Gessica Notaro, carriera e vita privata

28 anni, di Rimini, Gessica Notaro ha lavorato al delfinario di Rimini come addestratrice e speaker. Ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna nel 2007 e ha preso parte a programmi Rai e Mediaset come cantante, ballerina e presentatrice.

Nel gennaio del 2017, la donna venne aggredita con dell'acido dall'ex compagno Edson Tavares, poi condannato.

Dopo ver lanciato il suo singolo ‘Gracias a la vida’ e aver ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, Gessica si prepara adesso a tuffarsi in questa nuova avventura.