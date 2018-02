Ballando con le stelle, Gessica Notaro nel cast

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che parte su Rai 1 sabato 10 marzo, anche se il cast non è ancora stato svelato. Lo stava per fare Milly Carlucci qualche giorno fa a Unomattina, prima di ricevere in diretta la notizia della morte di Bibi Ballandi e decidere di rimandare. Le indiscrezioni, però, abbondano.

L'ultima, lanciata da Altrospettacolo, vorrebbe tra i protagonisti di quest'anno Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato. La sua storia ha commosso l'Italia intera, ma soprattutto continua a emozionare la voglia di ricominciare di questa ragazza, che a Ballando porterebbe un messaggio molto forte, oltre al suo straordinario esempio di vita.

La Notaro si aggiunge ai pochi altri nomi circolati finora, tra cui Stefania Rocca, Cesare Bocci, Eleonora Giorgi, Giovanni Ciacci, Massimiliano Morra e Don Diamont, l'attore che interpreta Bill Spencer in Beautiful.