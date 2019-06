Ballando con le stelle, nel 2020 tutta la giuria riconfermata, ma anche alcune novità

Dopo l’ottimo risultato raggiunto da questa edizione di ‘Ballando con le stelle’ la giuria del programma condotto da Milly Carlucci è stata totalmente riconfermata. Dietro il bancone e con la paletta alla mano pronta a dare i numeri ci saranno nuovamente la presidente Carolyn Smith (che partecipa al talent show in qualità di giudice sin dal 2007), l’opinionista Selvaggia Lucarelli, il personaggio tv Fabio Canino, il giornalista Ivan Zazzaroni e infine il mitico stilista venezuelano Guillermo Mariotto.

“E’ stata l’edizione più vista negli ultimi sei anni. Un grande risultato visto che sei anni fa non c’erano così tanti canali come oggi”, ha detto Milly Carlucci commentando orgogliosa i risultati alle stelle del suo programma.

Riconferme, ma anche qualche novità. Nell’edizione del 2020 i maestri saranno tanti volti nuovi. Saranno selezionati nuovi ballerini nel corso di ‘Ballando on The Road’, le selezioni itineranti in giro per l’Italia partiranno subito dopo l’estate. Non solo insegnanti, ma nei vari provini saranno scelti pure i giovani ballerini che vogliono partecipare alla gara di ‘Ballando con te’, finita quest’anno con la vittoria dei FlashKidz.