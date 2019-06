Ballando con le stelle, il bel vichingo Lasse Matberg vince la finale

Infortunato, ma vincitore. Nonostante avesse il muscolo del braccio destro strappato e non potendo più fare alcune prese e sollevamenti della sua ballerina, il norvegese Lasse Matberg è riuscito a vincere la finale di ‘Ballando con le stelle’. In coppia con Sara Di Vaira ha continuato a ballare con un braccio immobilizzato, affrontando alla grande l’ultima sfida di questa edizione contro Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli e ottenendo il 57% di preferenze.

Lo stiramento è avvenuto durante un’esibizione precedente, lui voleva continuare a ballare per quanto dolorante, ma Milly Carlucci e Carolyn Smith hanno insistito e lo hanno convinto a fasciarsi l'arto prima di ricominciare la performance. “Io ho già vinto, non ho avuto con me un ballerino bravo, ma una bella persona”, ha dichiarato la Di Vaira tra le lacrime nella clip che ha preceduto l’ultima dimostrazione, e poi ha aggiunto: “E’ una delle più belle persone che ci sono state qui a Ballando con le Stelle”.

Chi è Lasse Matberg

Il bel vichingo Lasse Matberg è una star di Instagram. In tanti lo chiamano Thor, come l’Avenger interpretato da Chris Hemsworth, vista la somiglianza tra i due. Classe 1986, il norvegese si è specializzato in discipline sportive e nutrizioniste. Entrato nella marina norvegese, Matberg ha infatti potuto ricoprire il ruolo di cuoco, mettendo in pratica quello che ha studiato all’università. Un po’ di tempo fa nel programma ‘Storie italiane’ di Eleonora Daniele ha confessato di essere stato vittima di bullismo quando era bambino. Oggi è definito il norvegese più celebre di Instagram e nel 2015 ha anche conquistato il titolo di Miglior Barba di Norvegia. Ora possiamo aggiungere alla sua biografia anche che è il vincitore dell’edizione 2019 di ‘Ballando con le stelle’.