Maria De Filippi a "Ballando con le stelle"? La sorpresa di Milly Carlucci

Da anni, ormai, la loro è una delle sfide televisive più appassionanti della stagione televisiva. Milly Carlucci e Maria De Filippi torneranno a darsi del filo da torcere a marzo, quando su Rai 1 tornerà "Ballando con le stelle" mentre su Canale 5 andrà in onda "C'è posta per te".

E se si vedessero insieme in uno dei due programmi? "Sarebbe uno scoop" ha risposto Milly in un'intervista su Libero, rivelando di aver invitato ufficialmente la rivale in trasmissione. "Di solito il sabato andiamo in onda contemporaneamente - ha spiegato - ma si possono trovare escamotage, registrare un contributo, cose così. Non ho ancora avuto un suo feedback, ma non ha ancora iniziato C'è posta per te e quindi non ha ancora avuto modo di aprire la mia busta. Sarebbe divertente".

Se Maria accettasse l'invito sarebbe certamente un momento televisivo storico, nel frattempo Milly è in giro per l'Italia con Ballando on the road per poi iniziare a lavorare sulla nuova edizione: "I contatti per il cast li avviamo appena termina l'edizione, ma poi è un gioco di incastri che si chiude solo alla fine. Un nome non può escluderne un altro, eccetera. I miei sogni sono Michelle Obama e Bill Clinton, con cui ero in trattativa. Ma temo che resteranno sogni".