Ballando con le stelle, lo studio in lacrime per Fabrizio Frizzi. Milly Carlucci: “In onda con il sorriso per lui”

Sulla pista di Ballando con le stelle, Milly Carlucci visibilmente commossa, circondata dalle maestranze Rai con gli occhi lucidi e lo sguardo basso, ha reso un grandissimo omaggio al grande amico Fabrizio Frizzi.

“È stata una settimana difficile per tutti. È mancato un fratello, non solo per me, ma per tutti” ha detto la conduttrice con la voce rotta dal pianto: “Fabrizio aveva una storia con ognuno di loro. Tutti ci siamo chiesti come fare ad andare in onda”.

“Come tutte le famiglie ci siamo stretti, perché abbiamo un dovere verso di voi, soprattutto” ha aggiunto ancora in riferimento a quanto affermato nei giorni scorsi rispetto all’opportunità di trasmettere o meno la puntata odierna: “Allora, come una famiglia superiamo questo momento e andiamo avanti”.

“Un abbraccio immenso a Carlotta e a Stella” (moglie e figlia di Fabrizio Frizzi, ndr). Andiamo avanti con il sorriso per Fabrizio” ha concluso Milly Carlucci prima di annunciare qualche secondo di pubblicità.

Fabrizio Frizzi, l’omaggio del corpo di ballo di ‘Ballando con le stelle’

Con un gioco di luci emozionante e una suggestiva coreografia, dopo la pubblicità il corpo di ballo del programma ha danzato sulle note del brano Hallelujah, alla fine del quale, sullo schermo è apparsa l’immagine sorridente di Fabrizio Frizzi.

“Fabrizio è stato anche un grande concorrente di questo programma, uno dei padri fondatori” ha spiegato ancora Milly Carlucci prima di trasmettere le immagini che hanno ripercorso l’esperienza televisiva di Frizzi nel 2005.

Difficile, impossibile trattenere le lacrime per la persona che Fabrizio Frizzi è stata, e per tutto quello ciò che dato a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo al di là della sua figura professionale.