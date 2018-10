Milly Carlucci riparte, via a "Ballando on the road 2018"

20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km percorsi in lungo e largo per l'Italia: tutto questo è "Ballando on the road: in cerca di talenti". Numeri che dimostrano passione, talento e voglia di stare insieme attraverso la danza in tutte le sue forme.

Dopo il grande successo delle ultime stagioni riparte per il quarto anno l'avventura di Milly Carlucci e la sua banda. Anche quest'anno sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili, di tutte le età con la passione per il ballo nel cuore. Si parte il 3 novembre da Reggio Emilia e si termina il 16 dicembre a Roma passando per Catania, Molfetta, Vimercate e Marcianise.

Le sei tappe verranno seguite dai media locali e nazionali e vedranno la partecipazione dei ballerini più famosi di Ballando con le stelle, di Carolyn Smith e della stessa Milly deus ex machina del giro d'Italia alla ricerca del talento. Sei imperdibili appuntamenti live, una grande opportunità di mostrare le proprie qualità artistiche e non solo, per tutti gli appassionati di ballo, professionisti o semplici amanti di questa disciplina.

I selezionati avranno la bella occasione di esibirsi in quattro appuntamenti su Rai1 previsti per il mese di febbraio, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo "Ballando con te" in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv. Per tutti gli altri talentuosi ballerini ci saranno moltissime occasioni di visibilità, così come avvenuto negli anni scorsi. Dai Babykillers protagonisti allo Zecchino d'oro a Sara Verrocchio e le Mine Vaganti che hanno letteralmente conquistato pubblico e critica del prestigioso Festival della danza di New York, ai numerosi gruppi e coppie presentati a Domenica In e alla Vita in Diretta, fino alle attrazioni presentate fuori concorso a Ballando con le stelle.