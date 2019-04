Ballando con le stelle, Osvaldo abbraccia Batistuta: "Ho ancora le tue foto in camera"

Un mito che incontra il suo mito. Grandi emozioni ieri sera a Ballando con le stelle quando Dani Osvaldo, nel cast di questa edizione, ha potuto abbracciare Gabriel Batistuta, ospite della seconda puntata. Il goleador argentino ha vestito i panni di ballerino per una notte, esibendosi con la moglie Irina in una cumbia sulle note di "La vida es un carnaval".

Prima della performance, però, l'incontro con l'ex calciatore giallorosso che lo ha stretto emozionato. "Ho sempre cercato nel mio piccolo di diventare come lui - ha spiegato Osvaldo - ma non ci sono mai riuscito. Ho ancora le sue foto in camera mia".

"Uno a volte non si rende conto di quello che trasmette" ha risposto Batistuta, che si è complimentato con il suo connazionale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati