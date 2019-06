Ballando con le stelle, anche nella finale Lucarelli e Canino contro De Girolamo e Todaro

Non è la prima volta che la De Girolamo e il coach Raimondo Todaro si scambiano parole infuocate con i giurati. E le polemiche non sono mancate neanche nel corso della finale di ‘Ballando con le stelle’. In diretta si è scatenata infatti una lite accesa tra Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo e il suo allenatore Raimondo Todaro.

“Dovresti alleggerirti in vista del prossimo anno, speriamo di rivedere il vero Raimondo”, ha detto la Lucarelli al ballerino riferendosi al suo comportamento da musone nel corso di quest’anno. E lui ha risposto: “Se mi avete visto con il muso è perché volevo difendere Nunzia”.

A quel punto è entrata in gioco l’ex ministra chiamata in causa da Fabio Canino che le ha rinfacciato di mettere ‘like’ a chi gli augurava la morte e a chi insultava i gay. Il giurato del programma condotto da Milly Carlucci è sbottato: “Vergognati!”. La De Girolamo ha ribattuto pesantemente: “Voi pensate a quello che fate, mettete video hard”. Fabio Canino l’ha minacciata di querelarla subito dopo aver alzato la paletta. E la De Girolamo si è rivolta infine alla Lucarelli con queste parole: “Selvaggia stai serena”.