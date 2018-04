A Ballando con le stelle nessun concorrente viene eliminato (per questa volta)

Tante le sorprese che Milly Carlucci, la conduttrice del programma Ballando con le stelle, ha riservato al suo pubblico durante la diretta della sesta puntata andata in onda sabato 14 aprile su Rai Uno. Ad "infuocare" gli animi soprattutto del pubblico femminile un ospite d'eccezione molto atteso: Gabriel Garko è stato ballerino per una notte.

Nessun eliminato: il televoto resta aperto per l'intera settimana

Una delle novità a cui ha assistito il pubblico di Ballando con le stelle ieri su Rai Uno è stata la "non eliminazione": ovvero nessuno dei concorrenti in gara ha lasciato il programma. Il televoto infatti resta aperto per l'intera settimana e solo durante la puntata del prossimo sabato si conoscerà il nome dell'eliminato. Al televoto sono stati mandati Akash e Amedeo Minghi. Chi la spunterà tra i due? La partita è ancora aperta.

Gabriel Garko si è esibito sulle note di Kiss

"Dopo 12 anni di corteggiamento, con noi Gabriel Garko, il nostro bellissimo ballerino". Lo aveva annunciato così Milly Carlucci anche attraverso le sue pagine social: tanta l'attesa per l'esibizione dell'attore 45enne che accompagnato da Gioia Giovannetti ha dato grande prova di destrezza e abilità. La loro performance ha convinto tutti tanto da ottenere un punteggio pari a 10 ad ogni votazione.