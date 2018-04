Ballando, il tango sensuale di Raoul Bova: “Mi sono distratto. Guardavo troppo Rocio”

A differenza delle altre puntate, però, in cui di norma il punteggio dato all’ospite del programma è di 50 punti (10 per ogni giurato), stavolta i Bova-Morales hanno conquistato 48 punti: Selvaggia Lucarelli, infatti, è stata l’unica dei giurati a dare un 8.

“Mi sono distratto, guardavo troppo Rocio ” ha commentato l’attore alla fine del ballo utile per quel tesoretto attribuito da Sandro Maier a una coppia in gara ( Gessica Notaro e Stefano Oradei ).

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza