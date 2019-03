Ballando, Razzi il 'molleggiato': "Da giovane pagavano per ballare con me"

Non passerà certo inosservato Antonio Razzi a "Ballando con le stelle". Nel cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci, in onda su Rai 1 dal 30 marzo, l'ex senatore si farà sicuramente notare per la sua esuberanza e incontestabile simpatia, anche se lui promette scintille proprio sulla pista.

Non è un novello ballerino, come ha raccontato ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, ma vanta un passato di tutto rispetto: "Quando ero giovane, se non sapevi ballare rimanevi a secco. Noi eravamo stranieri (viveva in Svizzera, ndr), era difficile che le donne venissero a ballare con noi, ma se ti sapevi muovere riuscivi a conquistarle. Ne ho conquistate tante ballando. Qualcuna pagava per ballare con me. Avendo fatto uno show time con i Mambo's of Jamaica, mi avevano ribattezzato il molleggiato, come Adriano Celentano. E allora molte donne volevano venire a ballare con me, così io dicevo che almeno per ballare con me dovevano pagarmi da bere. Poi qualcuna faceva delle avance...".

Impaziente di iniziare questa nuova avventura, Razzi confida nell'affetto del pubblico: "Chiaro che ci saranno i giudici, ma mi aspetto tanto dal televoto, la gente mi vuole bene, tanti giovani mi seguono e mi vogliono bene". I giudici, appunto, tra cui Selvaggia Lucarelli che di solito non la tocca piano con i concorrenti: "Se sono preoccupato di qualche battibecco con lei? No - ha assicurato - Io sarò sempre educatissimo, se anche i giurati si comporteranno educatamente non ci saranno problemi. Ognuno farà il proprio dovere, il non sono uno da prendere a schiaffi in faccia, sono un buonista, mi comporto sempre bene con tutti. Io ho fatto tanta beneficenza quando ero parlamentare, ho speso un casino di soldi, non mi ritrovo soldi, ma mi ritrovo che ho fatto del bene". Staremo a vedere.