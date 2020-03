Coronavirus, ‘Ballando con le stelle’ si adatta alle regole: “I ballerini non potranno toccarsi”

L’emergenza sanitaria che ha introdotto regole stringenti per prevenire la diffusione del contagio del Coronavirus impatta inevitabilmente anche nella modalità di gara di ‘Ballando con le stelle’, il dance show di Rai Uno che riparte il prossimo 28 marzo con tutti gli accorgimenti del caso dettati dalla straordinarietà della situazione. “Ci sono delle regole molto stringenti e molto serie, che noi rispetteremo rigorosamente”, ha spiegato Milly Carlucci nel video postato su Instagram a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del programma: “Il nostro compito sarà quello di portarvi nelle case un momento di buon umore. Tutti insieme ce la faremo!”.

Al momento la conduttrice non si è addentrata nei dettagli relativi alle nuove regole che concorrenti e ballerini protagonisti dello show saranno chiamati a rispettare, ma secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio sarebbero già in atto i comportamenti previsti per preservare la salute di tutti i partecipanti.

Ballando con le stelle, le regole in atto contro il Coronavirus

Stando alle indiscrezioni, da venerdì scorso i concorrenti di Ballando con le stelle 2020 (che verranno ufficializzati giovedì 12 marzo) e i maestri di ballo sarebbero già stati tutti convocati a Roma e ‘messi al sicuro’, lontani dunque da un possibile contagio. Per quanto riguarda la gara, al fine di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, i ballerini che scenderanno in pista non potranno toccarsi. Al centro dello studio, inoltre, ci sarà un cerchio che delimiterà lo spazio da rispettare tra concorrente e maestro, oltre il quale non si potrà andare. Cambia anche il luogo in cui le coppie trascorrono gran parte di ogni puntata in attesa di essere chiamate ad esibirsi: saranno due, non più una, ‘le sale delle stelle’ in cui ognuno attenderà il proprio turno, al fine di non affollare un unico spazio.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli in collegamento; assente Alessandra Tripoli

Per quanto riguarda la giuria, se Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni saranno come sempre ai loro posti, Selvaggia Lucarelli che si trova a Milano potrebbe partecipare in collegamento. Inoltre, sempre stando al ben informato Davide Maggio, la ballerina Alessandra Tripoli non farà parte della trasmissione, poiché di recente è stata a Hong Kong.