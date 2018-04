Ballando con le stelle, Suor Cristina scende in pista e Milly spera nel "miracolo"

A Ballando con le stelle dopo "Don Matteo" è il momento di Suor Cristina. La religiosa, che nel 2014 ha vinto The Voice nella squadra di J-Ax, ottenendo in questi anni un successo straordinario fino all'ultimo album, "Felice", uscito pochi giorni fa, ha accettato l'invito di Milly Carlucci a scendere in pista. E' lei la ballerina per una notte sabato 28 aprile, che al contrario di Terence Hill la settimana scorsa, non resterà seduta ma si esibirà in una coreografia realizzata apposta per lei (e l'immaginazione vola subito a "Sister Act"). Chissà se lo svolazzare del velo basterà per vincere la rovente sfida degli ascolti contro "Amici".

La gara, invece, è arrivata a un momento cruciale: i quarti di finale. Pochi passi separano le 7 coppie ancora in gioco dalla finalissima del 19 maggio, e qualcuno può ancora essere ripescato. Via alla sfida tra le coppie eliminate, che hanno la possibilità di tornare in gara, sabato 5 maggio, insieme ai semifinalisti. A giocarsi questa chance: Amedeo Minghi – Samanta Togni vs Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Don Diamont – Hanna Karttunnen vs Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Stefania Rocca - Marcello Nuzio vs Cristina – Luca Favilla.

Altro appuntamento attesissimo la quarta sfida del torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune. Spazio dunque alla grande passione degli italiani per la danza, con stili e balli diversi. Gli artisti che si esibiranno sono: la coppia formata da Jacopo e Linda Tavana, da Villa Carcina in provincia di Brescia contro la giovane Sara Verrocchio da Montesilvano, di Pescara.

Ballando con le stelle 2018, le coppie arrivate ai quarti di finale

Akash Kumar – Veera Kinnunen;

Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale;

Cesare Bocci – Alessandra Tripoli;

Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina;

Gessica Notaro – Stefano Oradei;

Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro;

Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

A giudicare le loro performance l'inflessibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, come sempre, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile.