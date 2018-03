Ballando, arriva la coppia speciale: Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

Difficile per Milly Carlucci tornare al timone di "Ballando con le stelle" dopo la morte del suo grande amico Fabrizio Frizzi. "Non me la sento di andare in onda, vorrei poter piangere" ha rivelato la conduttrice in un'intervista al Corriere, ma nelle ultime ore è arrivata la decisione della Rai: il programma va in onda.

Sabato 31 marzo, alle 20:35 su Rai 1, la quarta puntata. Questa settimana due ospiti d'eccezione: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, pronti ad affrontare un vero e proprio tour de force, imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta. L'esibizione verrà valutata da Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare la classifica finale.

Protagonista della serata, come sempre, la gara. Dopo l'eliminazione di Don Diamond e Stefania Rocca, che potrebbero rientrare in gioco nelle prossime settimane, ecco le coppie che si sfideranno a passo di danza: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

A giudicare le loro performance, come sempre, l'inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso (al costo di euro 0,51 IVA inclusa), oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile.