Ballando con le stelle, Milly riunisce la Trump e Rubicondi: i due ex in pista

C'è grande attesa per la semifinale di "Ballando con le stelle", e non solo per scoprire quali delle 8 coppie rimaste in gara si contenderanno il titolo nella finalissima di sabato 12 maggio. Occhi puntati anche sulla famosa coppia di ex che scende in pista sabato 5 maggio.

Dopo Al Bano e Romina, Milly Carlucci ha invitato Ivana Trump e Rossano Rubicondi. L'ex moglie del Presidente Usa Donald Trump è stata sposata con il modello italiano dal 2008 al 2009, ma tra loro è rimasto un rapporto talmente bello e complice che non si sono tirati indietro quando la conduttrice gli ha proposto di trasformarsi in ballerini per una notte.

Agguerritisima la gara. A scendere in pista per contendersi il passaggio alla finale: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

A giudicare le loro performance, come sempre, l'inflessibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che attraverso il Televoto potrà decretare, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile.

Con la penultima puntata giunge al termine il torneo "Ballando con te". L'appuntamento dedicato alla gente comune, vedrà scendere in pista i quattro concorrenti più apprezzati in questa edizione: I Fratelli Gargarelli, Aurora Nobile, Susy Dance Company, Sara Verrocchio.