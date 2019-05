Ballando con le stelle, prima semifinale: le coppie al ballottaggio e la classifica

Venerdì 24 maggio è andata in onda in diretta su Rai Uno la prima delle due semifinali di ‘Ballando con le stelle’ che anche stasera terrà compagnia al pubblico di Rai Uno prima della finalissima di sabato 31 maggio.

All’inizio di un’intensa puntata ricca di sfide (che ha visto anche il rimprovero di Milly Carlucci per Stefano Oradei e il "non-ballo" dell'ospite Massimo Giletti) Manuela Arcuri in coppia con Luca Favilla ha dovuto dire addio alla vittoria dopo aver perso lo spareggio contro il collega Ettore Bassi e l’insegnante Alessandra Tripoli.

Una bachata sensuale, ballata prima in coppia e poi da soli, è stata la danza richiesta nella prima manche della puntata ai concorrenti rimasti in gara: ad aggiudicarsi il favore della giuria sono stati Angelo Russo ed Anastasia Kuzmina che hanno guadagnato 50 punti e il primo posto della classifica. In seguito i ballerini vip e i loro maestri si sono sfidati in scontri diretti.

Ballando con le stelle, le sfide dirette della prima semifinale

Le sfide dirette hanno visto a confronto Lasse Matberg e Sara Di Vaira VS Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, Suor Cristina con Team Oradei VS Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro VS Enrico Lo Verso e Samantha Togni, VS Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Dani Osvaldo e Veera KinnunenVS Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. A vincere le sfide per i giurati sono stati Lasse Matberg, Milena Vukotic, Enrico Lo Verso ed Ettore Bassi.

Ballando con le stelle, la classifica della prima semifinale

Il pubblico da casa ha assegnato i 10 punti del tesoretto social ad Ettore Bassi, 15 punti a Milena Vukotic e 20 a Lasse Matberg. Alberto Matano ha diviso il tesoretto social formato dai 50 punti ottenuti dalla ballerina per una notte Francesca Piccinini, tra Dani Osvaldo e Milena Vukotic, ognuno dei quali ha ottenuto 25 punti.

Milena Vukotic 90 Lasse Matberg 70 Ettore Bassi 50 Angelo Russo 50 Nunzia De Girolamo 50 Dani Osvaldo 25 Suor Cristina 0 Enrico Lo Verso 0

Ballando con le stelle, ballottaggio e seconda semifinale

Alla semifinale di sabato 25 maggio sono, dunque, passate tutte le coppie ad eccezione di Enrico Lo Verso e Samantha Togni e Suor Cristina con Team Oradei che disputeranno il ballottaggio.