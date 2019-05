Ballando con le stelle, doppio appuntamento per la semifinale

La semifinale di 'Ballando con le stelle' sarà una vera e propria maratona. Doppio appuntamento, venerdì 24 e sabato 25 maggio, in prima serata Rai 1, per scoprire quali coppie accederanno alla finalissima del 31 maggio. Si parte con il risultato del ballottaggio tra le coppie composte da Ettore Bassi-Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri-Luca Favilla e non mancheranno, ovviamente, le performance di Robozao, mentre a bordo pista Roberta Bruzzone e Alberto Matano, custode del tesoretto, saranno pronti come sempre a regalare curiosità sui concorrenti in gara.

Per questa prima tappa della semifinale, hanno accettato l'invito della conduttrice di Rai 1 due personaggi molto amati dal pubblico: Massimo Giletti e Francesca Piccinini, entrambi nella veste di 'Ballerini per una notte'. Il conduttore di 'Non è l'Arena' sarà al fianco di tre ballerine e si cimenterà in una coreografia realizzata ad hoc, mentre la campionessa del volley femminile è pronta per una nuova sfida. Affronterà, infatti, un vero e proprio tour de force, imparando in poche ore una scatenatissima salsa, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale. Sabato 25 maggio, invece, sulla pista Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Nino Frassica. Ospite speciale la bellissima Elisa Isoardi.

Due ospiti molto amati, quindi, per dare il via all'appassionante appuntamento di Rai 1 e alla prima tra le tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro vs Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Lasse Lokken Matberg- Sara Di Vaira vs Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen vs la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale. Le loro esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata da Paolo Belli, che come sempre farà la colonna sonora per l’intera serata.

Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci – Samuel Peron sono state eliminate dalla gara nelle puntate precedenti.