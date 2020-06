'Ballando con le stelle' rimandato a settembre, Elisa Isoardi scende in pista

Milly Carlucci era pronta ad andare in onda anche in estate, ma a quanto pare 'Ballando con le stelle', sospeso a causa dell'emergenza coronavirus, dovrebbe riparte a metà settembre e la presenza di Elisa Isoardi è ormai certa.

La conduttrice in un'intervista rilasciata all'Adnkronos a settembre dello scorso anno, alla domanda se il pubblico potrà contare sulla sua presenza a 'Ballando con le Stelle', si era lasciata sfuggire un: "Ma sì dai, contiamoci". Il programma di 120 puntate terrà quindi impegnata la Isoardi almeno fino a metà novembre.

Sul suo futuro a 'La Prova del Cuoco', invece, ancora non si sa nulla, ma sono sempre più insistenti le voci sulla chiusura dello storico programma del mezzogiorno di Rai Uno. Inoltre sembra ormai certo il ritorno di Antonella Clerici sulla rete ammiraglia della tv pubblica, alla guida di un nuovo programma che parlerà di cucina (ma non solo) e che quindi andrebbe proprio a sostituire il cooking show che per anni l'ha vista al timone.