Ballando con le stelle 2019, Suor Cristina concorrente: "Non credo di poter ballare con un uomo"

Tra poche settimane si riaprirà il sipario di 'Ballando con le stelle' e dopo la conferma dell'ex senatore Antonio Razzi ecco un altro nome ufficiale. Suor Cristina sarà nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

E' la religiosa ad annunciarlo a Famiglia Cristiana: "L'invito è arrivato direttamente da Milly un anno fa. Ha chiesto il permesso alla madre superiora, suor Giovanna Fiorile, la quale dopo un periodo di discernimento e di preghiera ha detto sì. Attraverso la mia partecipazione, Milly desidera offrire al pubblico di Raiuno un messaggio di fede positivo, gioioso, fuori dagli schemi".

Una partecipazione che solleverà certamente qualche polemica, a partire dalle sue esibizioni. "Non credo di poter ballare in coppia con un uomo - ha spiegato - So che arriveranno le critiche alle quali mi sto preparando spiritualmente. Il Vangelo stesso ci mette in guardia: 'Guai quando tutti diranno bene di voi', mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Quindi è giusto rischiare. La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un'anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena".