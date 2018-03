Ballando, colpaccio di Milly: nella terza puntata si gioca la star internazionale

Dopo il flop di Silvan nella scorsa puntata, questa settimana Milly Carlucci cala l'asso nella manica portando sulla pista di "Ballando con le stelle" una star internazionale. Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale, con 50 milioni di album venduti e 226 dischi tra oro e platino, interprete di hit come "I'm Outta Love" e "Left Outside Alone", sarà la ballerina per una notte della terza puntata.

La popstar dovrà imparare in poche ore una coreografia realizzata per lei da Maykel Fonts, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata da Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà d'aiuto a una delle coppie. Le coppie rimaste in gara dopo l'eliminazione di Don Diamont sono 12, ma l'attore americano, con Hanna Karttunnen, avrà comunque la possibilità di rientrare in gioco tra qualche settimana. Confermata la presenza di Massimiliano Morra, vittima qualche giorno fa di un incidente stradale. L'attore sta bene, ha recuperato, ed è pronto a esibirsi con la sua partner Sara Di Vaira. Ecco le altre coppie: Akash Kumar – Veera Kinnunen, Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, Amedeo Minghi – Samanta Togni, Cesare Bocci – Alessandra Tripoli, Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina, Stefania Rocca – Marcello Nuzio, Gessica Notaro – Stefano Oradei, Cristina – Luca Favilla, Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro, Giaro Giarratana – Lucrezia Lando.

A giudicare le performance la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione, che attraverso il Televoto decreterà di volta in volta la coppia eliminata.

Durante la serata non mancheranno le performance di Robozao, con la sua "Robozao dance", mentre a bordo pista la criminologa Roberta Bruzzone e Sandro Mayer sono sempre pronti a svelare aspetti insoliti riguardo le personalità dei concorrenti.