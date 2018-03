Ballando con le stelle, Zazzaroni respinge le accuse di omofobia: il tweet chiarificatore

La seconda puntata di Ballando con le stelle ha introdotto un accenno di quello che potrebbe essere oggetto di accese discussioni anche nelle prossime serate.

Contrariato dall’esibizione della coppia composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Ivan Zazzaroni ha espresso il suo disappunto: “Io non ho nessun problema con le scelte sessuali. Avevo detto già la scorsa settimana che questa cosa esteticamente non mi piace e lo confermo. Non è contestualizzato nella gara e non lo voto. Tengo le mani basse e non li voto”.

Alla fine il giurato, per regolamento, ha dovuto dare un voto che è stato lo zero, situazione che ha scatenato una ridda di polemiche innescate da chi lo ha accusato anche di omofobia.

Pronto il primo chiarimento di Zazzaroni, arrivato via Twitter dopo la fine della puntata: “Se per evitare di essere tacciato di omofobia (accusa intollerabile) è sufficiente attribuire un voto alla coppia Ciacci-Todaro, dalla prossima settimana lo darò. Ho espresso un giudizio sincero ed esclusivamente estetico: non si è capito o, peggio ancora, non si è voluto capire”.

Tutt’altro che placata, la vicenda ha continuato ad essere discussa nelle ore successive, motivo per cui il giornalista ha voluto esprimere ancora una volta il suo punto di vista chiarendo una volta per tutte il motivo della sua astensione.

“Ricordo (la chiudo qui) che anni fa diedi 0 al concorrente Giorgio Albertazzi (e 10 all’attore) poiché recitò e non fece un passo. Ciacci e Todaro non han ballato in coppia ma staccati, per cui ho ritenuto giusto astenermi. Quando saranno coppia li giudicherò. Il resto, fandonie”.

Il tweet è stato chiaro, ma l’edizione di Ballando è appena iniziata e già si intuisce quanto possa dimostrarsi scoppiettante…