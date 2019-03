Ballando, il vichingo ballerino conquista Francesca Fialdini: show a ‘La vita in diretta’

Il ‘Ballando day’, giorno dedicato alla staffetta tra i vari programmi di Rai Uno per svelare i concorrenti di ‘Ballando con le stelle’, ha sortito un divertente siparietto per il pubblico quando ha fatto tappa a ‘La vita in diretta’.

Milly Carlucci ha fatto il suo ingresso nello studio del talk per presentare Lasse Matberg, (qui la scheda completa) web star, tenente della Reale Marina Norvegese e rappresentante della marina alla Nato, soprannominato ‘il Vichingo’ per la sua stazza possente e la folta chioma bionda. Dopo la premessa della conduttrice, ecco l’ingresso in studio dell’uomo che ha letteralmente lasciato a bocca aperta Francesca Fialdini.

Lasse Matberg conquista Francesca Fialdini “Questo sorriso così bianco…”

Entrato in studio, Lasse Matberg ha salutato ‘alla norvegese’ la padrona di casa che intanto si era mostrata entusiasta di tanto fascino (qui il momento a partire dal minuto 1:22).

“Questo sorriso così bianco…”, ha sospirato lei osservandolo durante l’intervista che è stata anche l’occasione per raccontare perché abbia deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci a partecipare allo show di Rai Uno. “Mi ha convinto che non c’è nulla di cui aver paura, per questo ho detto sì”, ha detto l’uomo che, dalla sua, ha già una grande fan ancor prima di aver messo piede sulla pista da ballo.