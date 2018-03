Ballando, Milly Carlucci sul caso Ciacci-Todaro: "Zazzaroni non è omofobo, tecnicamente ha ragione"

"Non solo Ivan Zazzaroni non è omofobo, ma tecnicamente ha anche ragione", così Milly Carlucci prova a scrivere la parola fine sulla polemica nata sabato a "Ballando con le stelle" dopo che il giornalista, storico giurato del programma, si è rifiutato di votare la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro - la prima same sex nella storia del talent - perché "esteticamente" non di suo gradimento.

La vicenda, oltre a far gridare allo scandalo i diretti interessati, è finita addirittura nell'ordine del giorno del neodepudato del Pd, Tommaso Cerno, che ha lanciato un appello per avviare far avviare un'indagine interna alla Rai.

"Che la giuria abbia le proprie opinioni incensurabili non si discute - ha spiegato ancora la conduttrice al Messaggero - E d'altra parte i giudizi non sono mai sulle persone in quanto esseri umani, ma su quello che stanno facendo, sulla loro performance. Zazzaroni non è omofobo, sul fuoco ci metto le mani e anche la testa. E dirgli una cosa del genere equivale davvero a insultarlo. Anni fa diede zero a Giorgio Albertazzi, e anche allora si parlò di oltraggio: un venerato maestro dello spettacolo che secondo lui non aveva messo in scena una performance congrua al livello di qualità del programma. Per Zazzaroni la performance di Ciacci e Todaro non era equiparabile alle altre. E dunque era invotabile".