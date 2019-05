Ballando con le stelle, Todaro e De Girolamo (di nuovo) contro Lucarelli e Mariotto

La seconda semifinale di ‘Ballando con le stelle’ è stata segnata da momenti emozionanti come il ballo a sorpresa con i parenti che i concorrenti si sono trovati a dover affrontare, ma anche da qualche momento di tensione. Protagonisti di uno scontro sono stati ancora una volta l’insegnante Raimondo Todaro e la concorrente Nunzia De Girolamo e i giurati Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli che, dopo le frecciate già scagliate nelle precedenti serate, sono tornati a scambiarsi battute infuocate alla fine del tango previsto dalla performance.

Ballando con le stelle, Todaro e De Girolamo contro Lucarelli e Mariotto

Mariotto ha giudicato l’esibizione di Nunzia De Girolamo ‘pesante’, commento che è stato accolto con rabbia da Todaro. “Tutto questo spettacolino con me non attacca. Io non mi presto”, la riposta del giudice. “Io peso sempre 83 kg, Nunzia pesa sempre uguale. Il peso non si può misurare così”, la replica del ballerino; “In Italia non tutte sono Carla Fracci. Siamo contente così”, ha aggiunto la concorrente. “Io dico che tu sei ordinaria nel ballo, tutto qui”, ha affermato ancora Mariotto prima di iniziare un serrato battibecco che Milly Carlucci ha tentato invano di sedare.

Poi, l’intervento di Selvaggia Lucarelli: “Quest’anno sei petulante. Nunzia è populista, tu sei polemico” - le parole rivolte a Todaro - “La pesantezza che diceva Mariotto non era sul peso. Quello che Mariotto diceva è che ora il livello è alto e tu Nunzia sei ordinaria”. Lo scontro verbale è proseguito finché Alberto Matano non ha spento gli animi ricordando alla coppia di essere arrivata ormai a un passo dalla finale e, dunque, di avere il consenso del pubblico. La gara, dunque, è andata avanti: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono tra le unità di ballo che si contendono la vittoria.