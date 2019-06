Ballata per Genova, anche Antonacci e Pausini in collegamento da Roma

Interverranno anche Laura Pausini e Biagio Antonacci alla serata-evento 'Ballata per Genova', in onda stasera 14 giugno alle 21.25 su Rai Uno, ad un anno dal crollo del Ponte Morandi. Lo fa sapere la produzione del programma, la "Arcobaleno Tre" di Lucio Presta, che precisa che la partecipazione dei due cantanti avverrà in collegamento da Roma in quanto impegnati nell'allestimento dello spettacolo per il loro imminente tour. Così Laura e Biagio: "Abbiamo Genova nel cuore e siamo felici di riuscire comunque a fare un omaggio a tutti i genovesi".

Ballata per Genova, anticipazioni e cast

Il concerto vedrà alternarsi sul palco i più grandi big del mondo della musica e dello spettacolo. Una conduzione speciale, a più voci, con Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini. L'Italia tutta abbraccerà il capoluogo ligure, in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione e divertimento. Il cast è ricco di star della musica italiana: la voce inconfondibile di Laura Pausini, il talento di Biagio Antonacci, la classe e la raffinatezza di Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André - unico grande erede del patrimonio musicale deandreiano - il pop di Raf e di Umberto Tozzi e per i più giovani Arisa, The Kolors, Elodie. E poi un inedito trio formato dai fondatori di grandi band: Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (Mew Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri). Gli artisti saranno accompagnati in versione live da un'orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso. Anche Anna Mazzamauro, la mitica signorina Silvani, legata indissolubilmente alla figura di un grandissimo genovese come Paolo Villaggio, si unirà ad altri colleghi del mondo della tv e dello spettacolo nell'omaggio a Genova.